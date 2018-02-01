Издательство Кафедрального собора УПЦ выпустило "Семейный молитвослов"

21:17, 01 февраля 2018
Православие
306 0
Молитвословы напечатаны трёх видов / sobor.in.ua

Книга содержит несколько сотен молитв и насчитывает более 600 страниц. 

"Обычай обращаться к тем или иным святым в семейных или бытовых вопросах сформировался благодаря свидетельствам об их помощи конкретным людям в конкретных жизненных обстоятельствах. На основе этих житийных свидетельств и сформирован корпус молитв святым, помогающим нам в повседневной жизни. Большинство молитв даны по Минеям, Иерейскому молитвослову, Требнику и книге «Молитвы, чтомые на молебнах», - рассказали составители молитвослова. 

Молитвословы напечатаны трёх видов: в мягком переплете, в твердом переплете, в твердом переплете с замочком. Заказать книги "Семейный молитвослов" можно в церковном магазине Кафедрального собора и в интернет-магазине «Церковная лавка». 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter