Издательство Кафедрального собора УПЦ выпустило "Семейный молитвослов"

Издательство Кафедрального собора УПЦ выпустило в свет «Семейный молитвослов». В сборнике собраны молитвы на многие случаи жизни и нужды, а также молитвы святым, имеющим благодать помогать в семейных трудностях, сообщается на сайте Кафедрального собора в честь Воскресения Христова УПЦ.

Книга содержит несколько сотен молитв и насчитывает более 600 страниц.

"Обычай обращаться к тем или иным святым в семейных или бытовых вопросах сформировался благодаря свидетельствам об их помощи конкретным людям в конкретных жизненных обстоятельствах. На основе этих житийных свидетельств и сформирован корпус молитв святым, помогающим нам в повседневной жизни. Большинство молитв даны по Минеям, Иерейскому молитвослову, Требнику и книге «Молитвы, чтомые на молебнах», - рассказали составители молитвослова.

Молитвословы напечатаны трёх видов: в мягком переплете, в твердом переплете, в твердом переплете с замочком. Заказать книги "Семейный молитвослов" можно в церковном магазине Кафедрального собора и в интернет-магазине «Церковная лавка».