В Кропивницком состоялась уникальная детская Литургия (видео)
05:12, 01 февраля 2018Православие
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Весь комплекс литургических служений, кроме священнического, совершали дети / prosvitcentr.church.ua
В период святок в Свято-Успенском храме Кропивницкого была совершена Божественная литургия, в которой весь комплекс литургических служений, кроме священнического, совершали воспитанники приходского духовно-просветительского центра. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Центра.
Звонари – вестники начала богослужения / prosvitcentr.church.ua
Звонарное и пономарное дело, чтение часов и Апостола, произнесение проповеди, пение, послушание у подсвечников и раздача антидора лежали на плечах юных верующих.
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