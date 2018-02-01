В Кропивницком состоялась уникальная детская Литургия (видео)

В период святок в Свято-Успенском храме Кропивницкого была совершена Божественная литургия, в которой весь комплекс литургических служений, кроме священнического, совершали воспитанники приходского духовно-просветительского центра. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Центра.

Звонарное и пономарное дело, чтение часов и Апостола, произнесение проповеди, пение, послушание у подсвечников и раздача антидора лежали на плечах юных верующих.