В Кропивницком состоялась уникальная детская Литургия (видео)

05:12, 01 февраля 2018
Православие
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Весь комплекс литургических служений, кроме священнического, совершали дети / prosvitcentr.church.ua
Звонари – вестники начала богослужения

Звонарное и пономарное дело, чтение часов и Апостола, произнесение проповеди, пение, послушание у подсвечников и раздача антидора лежали на плечах юных верующих.

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