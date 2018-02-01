Патриарх Кирилл отказался от цветов на 9-летие интронизации в пользу покупки реанимобиля

01:15, 01 февраля 2018
Православие
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Патриарх благословил собрать деньги на покупку реанимобиля / foma.ru

"По уже сложившейся в последние годы традиции патриарх благословляет  духовенство вместо букетов цветов, которые они раньше дарили, перечислять средства на церковную больницу святителя Алексия", – рассказал глава Патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

По словам отца Александра, в нынешнем году Патриарх "благословил собрать деньги на покупку автомобиля скорой помощи, так как больница нуждается в обновлении автопарка".

*** 1 февраля 2018 года будет отмечаться 9-ая годовщина интронизации (восшествия на Патриарший престол) патриарха Кирилла, которая состоялась в храме Христа Спасителя в 2009 году.

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