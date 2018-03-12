Игумен Киево-Печерской лавры Алипий (Белоног): монах, расстрелянный за то, что не отрекся от Бога

В конце 1937 года в Киеве по обвинению в антисоветской деятельности допрашивали монаха. На вопросы следователя обвиняемый отвечал, что он был и является служителем Церкви. Следователи давали обвиняемому понять, что его жизнь сейчас зависит только от его слов. Но вместо того, чтобы отречься от Бога, монах сказал: «Вы разрушили Церковь, но это лишь временно. Придет время и все церкви восстановят, и построят даже там, где их раньше не было». За это высказывание и за совершение священнического служения игумен Алипий был приговорен к расстрелу…

Игумен Киево-Печерской лавры Алипий (в миру – Александр Афанасьевич Белоног) родился в 1866 году в селе Котельва-Слобода Полтавской губернии в семье крестьянина.

В 1890 году поступает на испытании в Киево-Печерскую лавру, где несет послушание в братской хлебне.

Более 10 лет нес различные послушания в Голосеевской пустыни. С 1897 года являлся пономарем пустыни, после чего был перемещен пономарем в Великую церковь. Монашеский постриг принял 21 февраля 1901 г.

С 30 апреля 1910 года несет послушание свечепродавца митрополичьей Благовещенской церкви.

В июне 1919 года был рукоположен в сан иеродиакона. А в июне 1920 - перемещен в Спасо-Преображенскую пустынь. 14 октября 1923 г. архиепископом Димитрием (Абашидзе) рукоположен в сан иеромонаха.

Отец Алипий был впервые арестован в 1931 году, после чего некоторое время содержался под стражей. Когда иеромонах был выпущен на свободу, он выезжает за пределы Киева. С 1932 по 1937 год он проживал в с. Гусачевка Обуховского района Киевской области, где служил в приходской церкви во имя мученицы Параскевы.

В конце декабря 1937 года к иеромонаху пришли люди в форме. Игумена Алипия арестовали, при обыске изъяли паспорт и отконвоировали в одну из киевских тюрем.

В архивах НКВД сохранились документы, послужившие основанием для ареста священнослужителя. Так, по данным справки-характеристики, выданной Гусачевским сельским советом на требование соответствующих органов, отец Алипий «все время занимался религиозной деятельностью: крестил детей» и «ежедневно собирал людей и проводил агитационную работу».

На допросе 28 декабря отец Алипий заявил, что считает себя монахом с 1888 г. до 1929 г., «…и с этого времени и на день моего ареста я был попом старославянской церкви — тихоновской ориентации».

Игумен отверг обвинения в антисоветской деятельности. Однако на очной ставке подтвердил свои высказывания: «Церковь закрыли, однако временно. Придет время, когда откроют все церкви и даже построят там, где они были разрушены».

Этих слов было достаточно для того, чтобы на следующий же день, 29 декабря 1937 года было составлено и отправлено на рассмотрение «спецтройки» обвинительное заключение.

В тот же день заседанием «тройки» при Киевском облуправлении НКВД Украинской Республики было рассмотрено обвинение: "Обвиняется в том, что среди колхозников проводил контрреволюционную работу против советской власти и ее мероприятий".

По рассмотрению обвинения тройка вынесла приговор: "Белонога Алипия Александровича расстрелять. Лично принадлежавшее ему имущество конфисковать».

Отец Алипий был расстрелян в киевской тюрьме 20 января 1938 г. в 24 часа по местному времени, став еще одной жертвой советской власти в эпоху гонений Православной Церкви ХХ века.

"УНИАН-Религии" с использованием материалов официального сайта Киево-Печерской Лавры.