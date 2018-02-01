Похоронен архитектор, который восстановил Успенский собор Киево-Печерской лавры

Братия обители приняли участие в отпевании Граужиса Олега, который руководил восстановлением Великой церкви лавры. Отпевание возглавил духовник семьи Граужисов протоиерей Александр, настоятель Воскресенского храма в с. Зазимье, сообщается на сайте обители.

Благочинный Киево-Печерской лавры архимандрит Антоний, обращаясь ко всем собравшимся, сказал: «…много было препятствий и преград, с которыми нам пришлось столкнуться во время восстановления главного храма Киево-Печерской лавры, но труды, самоотверженность и полная отдача богоугодному делу Олега Александровича навсегда оставили свой след в истории не только лавры, но и всей Украины.

Провожая в последний путь этого человека, вместе с родными и близкими молится и лаврская братия, за каждым богослужением возносится и будет возноситься и его имя как о строителе лавры вместе со всеми теми, кто в разные времена помогал и строил. Имя Олега Александровича золотыми буквами вписано в историю Киево-Печерской Лавры. Пусть же Господь упокоит его с миром и вселит в место, где все праведные пребывают!».

***Граужис Олег Александрович родился в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт и всю свою жизнь посвятил любимому делу. Одной из самых трагичных страниц не только в истории Киево-Печерского монастыря, города Киева, но и всей Украины стал взрыв Успенского собора лавры, который простоял в руинах до конца 90-х годов прошлого века. Именно Олег Александрович занимался восстановлением главной святыни Украины. Согласно Указу Президента Украины от 9 ноября 1995 года Успенский собор был восстановлен в 1999-2000 годах.

Наместник и братия Киево-Печерской лавры выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Олега Граужиса и непрестанно молятся об упокоении его бессмертной души.