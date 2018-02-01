Монахи Киево-Печерской лавры передали детям-сиротам сладости и игрушки
07:42, 01 февраля 2018Православие
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Братия отдела соцслужения навестили воспитанников детского учреждения / lavra.ua
Братия отдела соцслужения навестили воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 в Киеве.
Как сообщается на сайте обители, в этом учреждении находятся дети из неблагополучных семей, сироты, вынужденные переселенцы.
Иеромонах Лукиан с удовольствием принял приглашение пройтись с небольшой экскурсией по центру. Директор учреждения и педагоги в сопровождении детей показали гостю, как живет коллектив.
В подарок коллективу центра привезли "Казанскую" икону Пресвятой Богородицы. А детям - сладости и игрушки.
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