Монахи Киево-Печерской лавры передали детям-сиротам сладости и игрушки

Братия отдела соцслужения навестили воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 в Киеве.

Как сообщается на сайте обители, в этом учреждении находятся дети из неблагополучных семей, сироты, вынужденные переселенцы.

Иеромонах Лукиан с удовольствием принял приглашение пройтись с небольшой экскурсией по центру. Директор учреждения и педагоги в сопровождении детей показали гостю, как живет коллектив.

В подарок коллективу центра привезли "Казанскую" икону Пресвятой Богородицы. А детям - сладости и игрушки.