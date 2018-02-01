Монахи Киево-Печерской лавры передали детям-сиротам сладости и игрушки

07:42, 01 февраля 2018
Православие
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Братия отдела соцслужения навестили воспитанников детского учреждения / lavra.ua

Как сообщается на сайте обители, в этом учреждении находятся дети из неблагополучных семей, сироты, вынужденные переселенцы.

Иеромонах Лукиан с удовольствием принял приглашение пройтись с небольшой экскурсией по центру. Директор учреждения и педагоги в сопровождении детей показали гостю, как живет коллектив.

В подарок коллективу центра привезли "Казанскую" икону Пресвятой Богородицы. А детям - сладости и игрушки.

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