Священники Кировоградской епархии УПЦ провели духовно-просветительскую беседу с военнослужащими
14:23, 31 января 2018Православие
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Представители духовенства Кировоградской епархии провели духовно-просветительскую встречу с военными / news.church.ua
Сотрудники Военного отдела Кировоградской епархии протоиерей Александр Игнатьев и иерей Алексей Игнатьев провели встречу в воинской части, на которой раскрыли подробности литургической жизни прошедших зимних праздников.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, подобные мероприятия проводят регулярно усилиями Епархиального отдела при поддержке командования части.
Военнослужащие с интересом приняли участие в духовно-просветительской беседе.
Во вторник, 30 января, в Мукачево состоялась торжественная встреча военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая дислоцируется на Закарпатье.
По благословению архиепископа Феодора участие во встрече военных принял председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины протоиерей Игорь Билак.
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