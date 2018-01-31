Священники Кировоградской епархии УПЦ провели духовно-просветительскую беседу с военнослужащими

Сотрудники Военного отдела Кировоградской епархии протоиерей Александр Игнатьев и иерей Алексей Игнатьев провели встречу в воинской части, на которой раскрыли подробности литургической жизни прошедших зимних праздников.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, подобные мероприятия проводят регулярно усилиями Епархиального отдела при поддержке командования части.

Военнослужащие с интересом приняли участие в духовно-просветительской беседе.

Во вторник, 30 января, в Мукачево состоялась торжественная встреча военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая дислоцируется на Закарпатье.

По благословению архиепископа Феодора участие во встрече военных принял председатель Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины протоиерей Игорь Билак.