В Кривой Рог прибыла чудотворная икона из Чернобыля, которая чудом остается не облученной радиацией

В Кривом Роге торжественно встретили икону святителя Николая Чудотворца, которая прибыла в Криворожскую епархию по благословению управляющего епархией Митрополита Ефрема, из храма святого пророка Божия Илии г. Чернобыль. Об этом сообщает пресс-служба Криворожской епархии УПЦ.

Первые официальные сведения об этом чудотворном образе относятся к 1840-му году. Уже тогда молящиеся у святыни верующие получали исцеление от недугов. Помогал святитель Николай молящимся у его иконы и на поле брани.

Икона долгие годы находилась в храме святого пророка Ильи в Чернобыле.

Отмечается, что несмотря на обильный радиационный фон в зоне отчуждения, икона чудом остается не облученной радиацией.

График пребывания в Криворожской епархии чудотворной иконы святителя Николая Мир Ликийского из г. Чернобыль.

с 28 января – 2 февраля - пребывание иконы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Кривого Рога.

3 февраля встреча иконы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Никополя. Пребывание иконы с 3 февраля – 4 февраля.

5 февраля встреча иконы в Свято-Покровском женском монастыре (теплый храм) г. Кривого Рога. Пребывание иконы с 5 февраля – 6 февраля.

6 февраля встреча иконы (к вечернему богослужению) в мужском монастыре священномученика Владимира г. Кривой Рог. Пребывание иконы с 7 февраля – 8 февраля.

9 февраля встреча иконы (к вечернему богослужению в 16-00) у врат Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Кривого Рога. Пребывание иконы с 10 февраля – 15 февраля.

15 февраля, после Божественной Литургии, в 11-00, проводы чудотворной иконы.