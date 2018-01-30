Патриарх Варфоломей надеется, что операция "Оливковая ветвь" восстановит мир в Сирии

Патриарх Константинопольский Варфоломей I направил послание президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану от имени патриархата и конгрегации с пожеланием успешного проведения операции «Оливковая ветвь». Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

В послании выражается надежда на то, что операция способствует восстановлению мира в Сирии и спокойствия в Турции.

«В соответствии с церковной традицией, на богослужениях возносятся молитвы за благополучие государств, здравие их лидеров, процветание народов, спасение сотен тысяч человек, пострадавших в результате войн и конфликтов в соседних с Турцией странах, главным образом в Сирии», - говорится в послании.

«От всего сердца молимся Всемогущему Богу, чтобы операция «Оливковая ветвь» дала возможность обеспечить мир в Сирии и снять с повестки дня проблему терроризма, которая десятилетиями не теряет своей актуальности для мирового сообщества и стоила жизни тысячам невинных людей», - говорится в документе.

В послании отмечается, что патриархат и конгрегация надеются на то, что благодаря операции «Оливковая ветвь» удастся искоренить терроризм, который неблагоприятно влияет и беспокоит граждан Турции, главным образом курдское население юго-востока страны, и Турция продолжит развиваться быстрыми темпами.

«Тот факт, что вы уверенно выступаете против классификации терроризма, вызвал большой резонанс в международном сообществе. Желаем успехов лично вам и ВС Турции, выражаем надежду на то, что операция «Оливковая ветвь» принесет мир в регион и станет надеждой на безопасное будущее для людей, страдания которых продолжаются на протяжении долгих лет», - говорится в послании.

20 января началась операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK. Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. Турецкая армия сделает все возможное для минимизации ущерба мирному населению района Африн.