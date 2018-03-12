Епископ Нестор (Тугай): наместник Киево-Печерской лавры эпохи антиправославной кампании

Епископ Нестор с детских лет был духовно связан с Киево-Печерской лаврой. В этой святой обители он пел на клиросе и получал первые послушания. В годы самых жестких репрессий против церкви будущий епископ был приговорен к 10 годам ссылки, вернувшись в Киево-Печерскую лавру уже после войны. Наместничество владыки выпало на годы антиправославной эпохи, когда советские власти бездушно закрыли лавру, запретив совершать в ней богослужения. Однако до самой своей кончины епископ Нестор сохранял монашескую скромность и простоту, чем снискал преданность духовенства и верующих.

Епископ Нестор (в миру Никита Арсеньевич Тугай) родился 3 апреля 1899 года в селе Жуляны Киевской губернии. С малых лет мальчик был знаком с Киево-Печерской обителью, а с 11 лет уже пел на клиросе в лавре и более четырех лет был канонархом.

В 1915 году Никиту призвали в армию, службу в которой он проходил в Киеве.

После большевистского переворота, он принимает судьбоносное для себя решение и в декабре 1917 года поступает в братию Киево-Печерской лавры. Через два года он окончил пастырские курсы при Михайловском Златоверхом монастыре и до 1923 года являлся певчим лавры.

В 1923 году переведён в Петроград регентом Киевского подворья, где уже через год пострижен в монашество с именем Нестор и рукоположён в сан иеродиакона.

Страшные годы репрессий коснулись и будущего епископа. 16 февраля 1933 года он был арестован и приговорен к 10 годам ссылки…

С началом Великой Отечественной войны будущий епископ служил в армии в авиаконструкторском полку. По окончании войны, в декабре 1945 года, был вновь принят в Киево-Печерскую лавру, а спустя год митрополитом Киевским и Галицким Иоанном (Соколовым) был рукоположен в сан иеромонаха и назначен сперва благочинным, а затем казначеем монастыря.

В период с 1949 по 1953 год митрополит обучался в Киевской духовной семинарии, по окончании которой был возведен в сан архимандрита. 1 августа 1953 года архимандрит Нестор был назначен наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, и исполнял возложенное на него послушание до февраля 1961 года. В декабре 1953 года митрополит принял архиерейский сан, став епископом Уманским, викарием Киевской епархии.

Наместничество владыки Нестора в лавре проходило в годы резкого усиления антиправославной кампании в государстве, закрытия монастырей, церквей, преследования верующих, сноса и поджога церковных зданий. В 1960 году упразднили Киевскую духовную семинарию, было издано постановление об ограничении колокольного звона, что на деле означало полный его запрет. В эти годы были возбуждены уголовные дела из-за выявленных мастерских и предприятий, в которых епархия, а также Киево-Печерский монастырь размещали заказы на изготовление крестиков и церковной утвари.

Антиправославная кампания привела к тому, что количество насельников лавры стало резко уменьшаться. В тот период монахов лишали киевской прописки, в результате чего переводили в монастыри разных областей Украины. Если по состоянию на 1 января 1958 года в Киево-Печерской лавре насчитывалось 96 насельников, то в средине 1960 года монастыре их осталось 37, к 15 февраля 1961 года – 11 человек.

Во второй половине 1950-х годов были закрыты Дальние пещеры, Крестовоздвиженский храм, церковь всех преподобных Печерских, которую также именуют Теплой, были засыпаны святые колодцы. Для богослужения монастырю была оставлена только Аннозачатиевская церковь. В 1959 году у монастыря было отобрано 5 из 8 корпусов. К антиправославной кампании были подключены городские и областные газеты, кино, радио и другие средства агитации.

В конечном итоге, 15 февраля 1961 года Киево-Печерская лавра была закрыта для посетителей. Но верующие постоянно приходили на территорию лавры, и в пасхальную ночь 1962 года в районе Дальних пещер было проведено богослужение.

Перед закрытием монастыря епископ Нестор рукоположил ряд монахов в иеродиаконы и иеромонахи, надеясь на то, что они смогут устроиться на приходах. После закрытия обители несколько человек выехало в горные районы Нового Афона.

После закрытия монастыря в 1061 году владыка Нестор переведен на Харьковскую кафедру, а с 1964 года становится епископом Черниговским и Нежинским.

Владыка Нестор с детских лет получил воспитание и воспринял начала монашеской жизни под кровом Святой лавры. Здесь, в лаврских стенах, он возрос духовно и до последних своих дней смог сохранить этот молитвенный настрой, иноческую скромность и простоту.

Епископ Нестор снискал преданность духовенства и верующих и до самой своей кончины вел обширную переписку. Обладая хорошим голосом и слухом, он очень любил уставные богослужения с их вдохновенными песнопениями. Владыка был мудрым руководителем с богатым жизненным опытом. «Мягкий и четкий в обращении, но в тоже время и строгий», — таким запомнили владыку современники, так отзывался протодиакон Александр Киреев.

Епископ Нестор отошел к Господу 17 февраля 1969 года в городе Киеве. Согласно завещанию, похоронен в монашеском облачении и клобуке на Зверинецком кладбище Киева.

"УНИАН-Религии" с использованием материалов официального сайта Киево-Печерской Лавры.