В УПЦ прокомментировали акцию, устроенную возле храма князя Владимира во Львове

00:22, 30 января 2018
Православие
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В УПЦ подчеркнули, что храм был возведен на данном земельном участке согласно Решения Львовского городского совета / dyvys.info

Ниже приводим текст сообщения без изменений.

"28 января 2018 года, утром, во Львове (микрорайон Сихов) радикально настроенные силы, организованные представителями политической партии «Свобода», устроили пикет и акцию протеста возле храма в честь святого равноапостольного князя Владимира, который относится к Украинской Православной Церкви. Участники акции заявили, что требуют демонтажа незаконно построенного храма, в оскорбительной форме проявляли пренебрежение к религиозным убеждениям прихожан, скандировали агрессивные лозунги, чем мешали проведению Богослужения не только в храме, против которого боролись, но и в соседнем храме, который относится к УПЦ КП. Главным обвинением, которое выдвигали православной общине, было незаконное возведение храма и самозахват земли.

Львовская епархия подчеркивает, что упомянутый храм был возведен на данном земельном участке, согласно Решения Исполнительного комитета Львовского городского совета № 333 от 29.08.1991 г. и Постановления Львовского городского совета № 1108 от 21.06.2001 г. Право размещения на земельном участке указанного храма были подтверждены Постановлением Львовского апелляционного административного суда, Решением Хозяйственного суда Львовской области и Высшего административного суда Украины.

Таким образом, религиозная община УПЦ Сиховского района в г. Львове, на основании требований ст. 13 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организаций», и на основании действующего законодательства Украины, регулирующего указанные правоотношения, со времени своей первичной регистрации, как юридического лица, с 17.09.1991 г. по настоящее время, является юридическим лицом, наделена дее- и правоспособностью, с момента регистрации Устава, является правопреемником предыдущего юридического лица, под наименованием: религиозная община Украинской Православной Церкви г. Львова Сиховский жилмассив, которая относится к официально действующей в Украине религиозной конфессии – Украинской Православной Церкви.

Поэтому все обвинения представителей "Свободы" и других радикальных сил, которые пытаются разрушить межконфессиональный мир во Львове, являются абсурдными. Конфликт, который произошел во время воскресного Богослужения 28 января является искусственно выдуманным и безосновательно организованным силами, которые на святом хотят заработать свои грешные рейтинги.

На территории указанного земельного участка расположены рядом два храма УПЦ и УПЦ КП, общины которых, в последнее время начали мирное сосуществование, что ведет к единению львовской общины и открывает путь к началу межконфессионального диалога. Епархия призывает представителей местных органов власти, политических партий и общественности дать возможность религиозным общинам самим определиться со своим будущим.

Подчеркиваем еще раз, что во Львове царит мир и взаимопонимание между всеми ветвями христианства и другими религиями, что мы требуем у представителей агрессивно настроенных радикальных организаций уважать и не зарабатывать себе политическую поддержку за счет раздувания искусственно выдуманных конфликтов. Межконфессиональный мир и взаимное уважение к религиозным убеждениям каждого жителя или гостя города Львова является тем высокодуховным достоянием общины города, которое мы чтим и не допустим разрушить", - прокомментировали конфликт вокруг храма во Львовской епархии УПЦ.

Напомним, что в воскресенье, 28 января, во Львове активисты пикетировали церковь УПЦ с требованием ее демонтажа и заявили, что будут делать это снова.

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