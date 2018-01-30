В УПЦ прокомментировали акцию, устроенную возле храма князя Владимира во Львове. Информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал комментарий пресс-службы Львовской епархии относительно конфликта, который произошел 28 января.

Ниже приводим текст сообщения без изменений.

"28 января 2018 года, утром, во Львове (микрорайон Сихов) радикально настроенные силы, организованные представителями политической партии «Свобода», устроили пикет и акцию протеста возле храма в честь святого равноапостольного князя Владимира, который относится к Украинской Православной Церкви. Участники акции заявили, что требуют демонтажа незаконно построенного храма, в оскорбительной форме проявляли пренебрежение к религиозным убеждениям прихожан, скандировали агрессивные лозунги, чем мешали проведению Богослужения не только в храме, против которого боролись, но и в соседнем храме, который относится к УПЦ КП. Главным обвинением, которое выдвигали православной общине, было незаконное возведение храма и самозахват земли.

Львовская епархия подчеркивает, что упомянутый храм был возведен на данном земельном участке, согласно Решения Исполнительного комитета Львовского городского совета № 333 от 29.08.1991 г. и Постановления Львовского городского совета № 1108 от 21.06.2001 г. Право размещения на земельном участке указанного храма были подтверждены Постановлением Львовского апелляционного административного суда, Решением Хозяйственного суда Львовской области и Высшего административного суда Украины.

Таким образом, религиозная община УПЦ Сиховского района в г. Львове, на основании требований ст. 13 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организаций», и на основании действующего законодательства Украины, регулирующего указанные правоотношения, со времени своей первичной регистрации, как юридического лица, с 17.09.1991 г. по настоящее время, является юридическим лицом, наделена дее- и правоспособностью, с момента регистрации Устава, является правопреемником предыдущего юридического лица, под наименованием: религиозная община Украинской Православной Церкви г. Львова Сиховский жилмассив, которая относится к официально действующей в Украине религиозной конфессии – Украинской Православной Церкви.

Поэтому все обвинения представителей "Свободы" и других радикальных сил, которые пытаются разрушить межконфессиональный мир во Львове, являются абсурдными. Конфликт, который произошел во время воскресного Богослужения 28 января является искусственно выдуманным и безосновательно организованным силами, которые на святом хотят заработать свои грешные рейтинги.

На территории указанного земельного участка расположены рядом два храма УПЦ и УПЦ КП, общины которых, в последнее время начали мирное сосуществование, что ведет к единению львовской общины и открывает путь к началу межконфессионального диалога. Епархия призывает представителей местных органов власти, политических партий и общественности дать возможность религиозным общинам самим определиться со своим будущим.

Подчеркиваем еще раз, что во Львове царит мир и взаимопонимание между всеми ветвями христианства и другими религиями, что мы требуем у представителей агрессивно настроенных радикальных организаций уважать и не зарабатывать себе политическую поддержку за счет раздувания искусственно выдуманных конфликтов. Межконфессиональный мир и взаимное уважение к религиозным убеждениям каждого жителя или гостя города Львова является тем высокодуховным достоянием общины города, которое мы чтим и не допустим разрушить", - прокомментировали конфликт вокруг храма во Львовской епархии УПЦ.

Напомним, что в воскресенье, 28 января, во Львове активисты пикетировали церковь УПЦ с требованием ее демонтажа и заявили, что будут делать это снова.