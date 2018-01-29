Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ не присутствовал на воскресном богослужении из-за болезни

18:36, 29 января 2018
Православие
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Личный врач рекомендовал Патриарху несколько дней не выходить из дома / sputnik-georgia.ru

По словам личного врача патриарха, Илия Второй простужен и продолжает лечение дома, и врачи рекомендуют, чтобы Патриарх оставался дома в течение нескольких дней.

"Патриарх чувствует себя лучше. Он простужен и мы рекомендуем, чтобы он оставался дома в течение нескольких дней. Медикаментозное лечение Илие Второму не понадобилось", – заявила Цисана Шартава.

Католикос-Патриарх всея Грузии по состоянию здоровья не смог присутствовать в субботу на торжественном богослужении в связи с Днем поминовения Святой Нино, просветительницы Грузии.

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