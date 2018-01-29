Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ не присутствовал на воскресном богослужении из-за болезни

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй не смог присутствовать на воскресном богослужении в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) из-за простуды. Об этом сообщает "Спутник Грузии" со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По словам личного врача патриарха, Илия Второй простужен и продолжает лечение дома, и врачи рекомендуют, чтобы Патриарх оставался дома в течение нескольких дней.

"Патриарх чувствует себя лучше. Он простужен и мы рекомендуем, чтобы он оставался дома в течение нескольких дней. Медикаментозное лечение Илие Второму не понадобилось", – заявила Цисана Шартава.

Католикос-Патриарх всея Грузии по состоянию здоровья не смог присутствовать в субботу на торжественном богослужении в связи с Днем поминовения Святой Нино, просветительницы Грузии.