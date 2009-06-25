На реконструкцию Андреевской церкви КГА не хватает денег

Выделенных Кабинетом министров десяти миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета на проведение аварийно-ремонтных работ Андреевской церкви в Киеве хватит лишь на первоочередные меры по укреплению склона и фундамента церкви. Об этом сообщил начальник Главного управления охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Руслан КУХАРЕНКО, сообщает Корреспондент.net.

По словам Р.КУХАРЕНКО, три миллиона гривен из отмеченных 10 млн. уже поступили на счет Национального заповедника София Киевская, который определен заказчиком работ по Андреевской церкви.

”Конечно, этих 10 миллионов хватит только на первоочередные меры по укреплению склона и фундаментов Андреевской церкви. Все остальные работы требуют еще 30 миллионов гривен в целом. Это работы по реставрации паперти, горизонтальной гидроизоляции и гидроизоляции самой Андреевской церкви, ее стен. Надо очень серьезно заняться этим памятником, чтобы он оставался жемчужиной всемирного значения. Таких средств пока не предусмотрено”, - сказал Р.КУХАРЕНКО.

По его информации, заказчики уже провели сбор тендерных предложений на исполнителя работ по укреплению склона и фундамента церкви и, по его словам, уже на следующей неделе должен быть определен победитель этого тендера.

После рассмотрения всех жалоб участников тендера с победителем будет подписан контракт. Это уже даст возможность подрядчику начать проводить соответствующие работы по реставрации храма.

На вопрос, когда реально могут быть начаты строительные работы, Р.КУХАРЕНКО сказал, что на данный момент это сложно спрогнозировать.

Также Р.КУХАРЕНКО пояснил, что после подписания договора с победителем тендера необходимо будет получить выводы экспертизы на запланированные работы, соответствующие разрешения и ордера, оформить соответствующие распоряжения КГГА.

Вместе с тем он подчеркнул, что к зиме этого года работы по укреплению склона и фундамента Андреевской церкви должны быть завершены.

”Зимой не имеют права проводить эти работы, поскольку может просто съехать со склона Андреевская церковь”, сказал Р.КУХАРЕНКО.

Как напоминает Корреспондент.net, в апреле этого года Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 10 миллионов гривен на проведение аварийно-ремонтных работ Андреевской церкви в Киеве.