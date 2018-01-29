Воспитанники Волынской семинарии УПЦ передали переселенцам материальную помощь, собранную на концерте

По благословению епископа Нафанаила, студенты Волынской духовной семинарии во главе с председателем епархиального отдела по делам молодежи иеромонахом Ильей (Вишневским) 27 января посетили семей с ОО «Переселенцы Крыма и Донбасса», которые переехали на Волинь.

Представители Волынской епархии передали поздравления от архипастыря и передали присутствующим сладкие подарки для всех детей в возрасте до 13 лет, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Кроме того, ОО «Переселенцы Крыма и Донбасса» получили денежную помощь для своих нужд, которую епархия выделила из суммы, собранной на Благотворительном рождественском концерте 23 января.

Рождественские песнопения подарили праздничное настроение всем присутствующим, которые поблагодарили за поддержку епископа Нафанаила и всех благотворителей, духовенство и верующих Волынской епархии УПЦ.