Патриарх Кирилл поддержал матушек - жен священнослужителей и благословил на продолжение материнского подвига

В Храме Христа Спасителя в Москве 28 января состоялась встреча Патриарха Кирилла с многодетными семьями священнослужителей.

Как сообщает patriarchia.ru, Патриарх Кирилл обратился к матушкам.

«Я очень рад с вами встретиться. Вы исполняете самое важное служение, какое только существует в мире. Все остальное вторично. Иногда женщины делают какую-то карьеру, занимаются какими-то делами, наукой, политикой… Многие из них считают, что они очень важным делом занимаются. Так вот, нет более важного дела, как родить и воспитать детей [...]. Поэтому я хотел бы благословить вас на продолжение вашего материнского подвига, на укрепление семейного благополучия, чтобы Господь хранил вас от всякого зла».

Далее Предстоятель РПЦ напутствовал всех собравшихся. Отметив, что многодетные семьи обычно проживают в условиях скромного достатка, Патриарх пожелал им помощи Божией в семейной жизни и всех благ.

В завершение встречи Патриарх Кирилл благословил ее участников и вручил им подарки, а также передал материальную помощь.