В Тернополе мошенники выдают себя за священников кафедрального собора УПЦ КП

13:05, 29 января 2018
Православие
1665 0
Макет собора УПЦ КП в Тернополе / tersobor.org.ua

"Пресс-служба епархии уполномочена заявить, что священнослужители кафедрального собора посещают прихожан только по личным, адресным запросом в соборе, а архиепископ Нестор никому благословение на такие действия не давал.

Если вы встретите таких лиц, пожалуйста, сообщайте в полицию или епархиальное управление", - говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской епархии УПЦ КП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter