В Тернополе мошенники выдают себя за священников кафедрального собора УПЦ КП

Неизвестные лица в облачении священнослужителей посещают частные дома, а также магазины и офисы Тернополя, при этом выдавая себя за священников кафедрального собора УПЦ КП в честь свв. Константина и Елены, или спекулируя на имени архиепископа Нестора, от имени которого они якобы уполномочены действовать. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ КП.

"Пресс-служба епархии уполномочена заявить, что священнослужители кафедрального собора посещают прихожан только по личным, адресным запросом в соборе, а архиепископ Нестор никому благословение на такие действия не давал.

Если вы встретите таких лиц, пожалуйста, сообщайте в полицию или епархиальное управление", - говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской епархии УПЦ КП.