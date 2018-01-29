Митрополит Онуфрий рассказал, как подготовиться к Великому посту и подчеркнул важность правильной молитвы

Мы присваиваем себе добрые дела, которые принадлежит Богу, когда хвастаем ими. Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время своей проповеди в Неделю о мытаре и фарисее, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архипастырь, напомнив, что Православная Церковь начала подготовку к Великому посту, подчеркнул важность правильной молитвы.

«Пост — это то время, когда мы вооружаемся двумя добродетелями: воздержанием телесным и молитвой, — сказал он… — Когда человек начинает воздерживаться от скоромной тяжелой пищи, он начинает лучше чувствовать духовный мир, он лучше понимает и видит Бога. А молитва — это другое крыло, с помощью которого человек поднимается к Богу, ко спасению. Господь сегодня притчей о мытаре и фарисее учит нас, правильной молитве».

Предстоятель объяснил, почему молитва фарисея, который восхвалял свои достоинства перед Богом, была неприятна Творцу.

«Мы не делаем ничего хорошего, мы делаем только то, что должны делать, на что мы получили в Бога силы и таланты. Об этом мы не можем хвастаться. Мы должны славить Бога за то, что Он сподобил нас быть вместилищем Божьей силы, жизни и этих талантов, — отметил Блаженнейший владыка. — …Если мы начинаем хвастаться перед Богом «я ничего плохого не сделал, я и то, и другое хорошо сделал», то эта молитва противна Богу. Потому, что таким образом мы воруем у Бога, мы становимся ворами, поскольку присваиваем то, что принадлежит Ему».

Зато, смиренная молитва, с осознанием того, что все добро от Бога, приятна перед глазами Господа и полезна для нашей души.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, помнить, что мы творения Божьи, что все, что мы имеем, принадлежит Творцу. Блажен человек, который выполняет то, что Бог на него возлагает, поскольку он не будет отвечать за то, что неверно использовал получении от Бога дары».