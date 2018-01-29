Во Львове активисты пикетировали церковь УПЦ с требованием ее демонтажа и заявили, что будут делать это снова

Во Львове активисты пикетировали храм Святого Владимира Украинской Православной Церкви на проспекте Красной Калины, 89.

Как сообщают издание "Вголос" и 032.ua на акции присутствовал и депутат львовского горсовета от ВО "Свобода" Андрей Карбовнык, который на сессии городского совета 25 января анонсировал это событие. Он рассказал, что имеет документы, которые якобы свидетельствуют, что эта церковь была незаконно построена, однако городской совет не подает в суд с требованием демонтировать сооружение.

Пикетчики принесли игрушки и держали в руках плакаты провокационного содержания.

Руководитель ВОО "Сокол" во Львовской области, боец "Карпатской Сечи" Богдан Федун рассказал, что представители организации, которую он возглавляет не согласны с позицией прихожан храма.

"Они заявляют, что у нас гражданская война, что люди, которые были на Майдане начали войну против «мирного населения». Они хотят, чтобы был мир с Россией", - сказал Богдан Федун.

Избежать конфликта удалось благодаря правоохранителям, которых на месте акции протеста было около пятидесяти.

Пикетчики отметили, что акция, которая состоялась 28 января – только предупредительная. Следующие пикеты с требованием демонтажа храма собираются провести возле Львовского горсовета.

Видео доступно здесь.