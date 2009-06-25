Десятинному монастырю подарят частицу мощей Георгия Победоносца

В Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве (ул. Владимирская, 2) 28 июня в 13.00 привезут частицу мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Как сообщили УНИАН в пресс-офисе Украинской Православной Церкви святыня – это подарок монастырю от Иерусалимской Церкви, который останется в Киеве навсегда.

Добавим, что еще одна частица мощей святого великомученика Георгия Победоносца хранится в Свято-Георгиевском храме Киева. Святыня была подарена храму в 2003 году вместе с присвоением статуса Собора Железнодорожников Украины.

Справка УНИАН:

Великомученик Георгий Победоносец известен тем, что во время гонений на христиан со стороны императора Диоклетиана (284–305 гг.) раздал все имущество, явился к императору и объявил себя христианином. За веру в Христа Георгий испытал тяжелые муки и от них погиб. Находясь в темнице, великомученик завещал, чтобы после смерти его тело было перенесено в Палестину. При царе Константине (306–337 гг.) в Лиде был построен храм в честь мученика, куда были перенесены его мощи.

Как свидетельствуют летописи, Георгий Победоносец появился на белом коне и убил огромного змея, который похищал людей на берегу озера недалеко от Бейрута (Ливан), после чего жители города крестились и построили большой храм во имя Пресвятой Богородицы и святого великомученика Георгия.