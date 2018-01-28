В Минске прошла Международная научно-практическая конференция "Социум и христианство"

В Минской духовной академии состоялась II Международная научно-практическая конференция «Социум и христианство», в которой приняли участие ученые из Беларуси, России и Грузии. Об этом сообщает официальный портал БПЦ.

Организаторами научного форума выступили: Минская духовная академия; Белорусский государственный университет (кафедра международного менеджмента, кафедра теоретической и институциональной экономики экономического факультета); Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos»; общественное благотворительное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

В конференции приняли участие представители Минской духовной академии, преподаватели и студенты ряда вузов Беларуси.

Перед началом конференции в академическом храме была совершена панихида по невинно убиенным в ходе Второй мировой войны, приуроченная к 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

Участников приветствовали: первый проректор Академии протоиерей Владимир Долгополов; доктор экономических наук, кандидат богословия диакон Константин Голубев; член правления ОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», старший преподаватель кафедры психологии и управления Минского областного института развития образования Лариса Мартынова.

— Если социум будет удаляться от христианства, ничего хорошего его не ждет, о чем свидетельствует современная история ряда европейских стран, — подчеркнул в обращении к собравшимся заведующий кафедрой международного менеджмента экономического факультета БГУ, доктор экономических наук, председатель ассоциации «Oikonomos» Сергей Лукин.