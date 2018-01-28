Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Введенском монастыре Черновцов

19:42, 28 января 2018
Православие
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Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил в Свято-Введенском женском монастыре / news.church.ua

Его Блаженству сослужили митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, архиепископ Банченский Лонгин, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, епископ Хотинский Вениамин, а также духовенство Черновицко-Буковинской епархии.

Согласно Уставу в этот день на Литургии читается особое начало из Евангелия от Луки (Лк.18:10-14), в котором Господь в притче о мытаре и фарисее дает нам пример правильного и неправильного отношения к молитве. Воскресенье о мытаре и фарисее – первая подготовительная воскресенье до Великого поста. С этого времени в богослужении появляются песнопения с особой богослужебной книги – Триоди постной.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к многочисленной пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения Блаженнейший Владыка поздравил сестер обители и всех присутствующих с праздником и благословил верующих.

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