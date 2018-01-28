Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Свято-Духовском соборе Черновцов

Накануне недели о мытаре и фарисее, 27 января, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Свято-Духовском кафедральном соборе. Черновцов. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, епископ Хотынский Вениамин, а также духовенство Черновицко-Буковинской епархии.

После прочтения святого Евангелия во время утрени Его Блаженство поздравил верующих с Воскресеньем о мытаре и фарисее, благословил и помазал каждого освященным елеем.

В воскресенье, 28 января, Предстоятель возглавит Божественную литургию в Свято-Введенском женском монастыре Черновцов. Обитель празднует память преподобного Иоанна Кущника, в честь которого в монастыре построен храм.