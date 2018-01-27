В Запорожье пройдет благотворительный "Александровский бал" для молодежи

В Запорожье по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки 4 февраля состоится благотворительный вечер "Александровский бал". Мероприятие посвящено Дню православной молодежи, сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.

В Александровском балу принимает участие православная молодежь от 16 до 35 лет.

"Предлагаем Вам побывать на настоящем балу, окунуться в атмосферу классических музыки и танца, галантности и грациозности, найти новых друзей", - приглашают организаторы принять участие в мероприятии.

Для участия в проекте необходима регистрация. Для этого нужно заполнить анкету.

Участие в балу также предпологает соблюдение строгого дрес-кода. Одежда мужчины: смокинг (предпочтительнее) или темный торжественный костюм с галстуком. Приветствуются белые перчатки. Для женщины: полный вечерний туалет: вечернее платье «в пол», перчатки, туфли на каблуке.

Александровский бал пройдет 4 февраля во Дворце культуры им. Т. Г. Шевченко ("Мотор Сич", ул. Красная, 24).