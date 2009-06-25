Священники РПЦ помогут судебным приставам в работе с должниками

Как сообщает ForUm со ссылкой на Newsru.com, директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков подписал протокол о намерениях в области взаимодействия с председателем синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиереем Димитрием Смирновым.

Целью сотрудничества станет «поддержка духовно-нравственных традиций во благо Отечества и укрепления семьи». Приставы и священнослужители будут совместно вести просветительскую работу. Она будет адресована должнику, либо социально неблагополучному человеку, имеющему задолженность по решению суда, либо освободившемуся из мест заключения, имеющему обязательства возместить материальный и моральный ущерб потерпевшему.

Стороны договорились, чтобы представители Церкви во время богослужений проповедовали принцип неприемлемости жизни взаймы, философии стяжательства, потребительского отношения к жизни и к людям, о том, что невозвращение долгов по церковным правилам приравнивается к присвоению чужого, то есть к воровству.

Кроме того, приставы и священнослужители готовы содействовать трудоустройству должников, в том числе по алиментам, а также рассматривать возможность воссоединения семьи: родителя-должника по алиментам и оставшегося без попечения второго родителя, несовершеннолетнего ребенка, когда ребенок проживает в приюте при монастыре.

