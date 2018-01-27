Вышла в свет новая книга "Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере"

Авторский труд митрополита Волоколамского Илариона «Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере», изданный при участии редакции журнала «Фома», презентован в московском храме Христа Спасителя в рамках XXVI Рождественских чтений. Об этом сообщает "Фома".

Отметив, что подготовка иллюстрированного издания книги велась в сотрудничестве с журналом «Фома», Владимир Легойда рассказал о работе по созданию макета книги.

– Сейчас есть такая установка, что в Интернете все можно найти – любую картинку, любую информацию. Порой в процессе оформления и подготовки макета этого авторского Катехизиса, перерыв все возможные Интернет-сайты, пересмотрев, казалось, все имеющиеся варианты, мы, предлагая владыке Илариону лучшее из найденного, могли услышать от него: «Вы знаете, в том-то итальянском городе есть храм, а в нем справа имеется такая фреска. Не знаю, найдете вы ее или нет, но это было бы здорово». Эти истории несколько раз повторялись. Поэтому имейте в виду, у митрополита Илариона информации больше, чем в Интернете, это проверено эмпирическим путем, – рассказал главный редактор «Фомы».

Кроме того, как отметил Владимир Легойда, «хотя у нас двадцатилетний оформительский опыт, мы сделали для себя очень много открытий благодаря тому, что нам выпала честь и радость заниматься с этим текстом».

В свою очередь, владыка Иларион также напомнил:

– Очень часто слово «катехизация» применяется исключительно к подготовке тех или иных лиц к принятию Таинства Крещения, будь то собственное крещение, крещение своих детей либо крещение своих близких. Но, как показывают слова Святейшего Патриарха, задача, которая стоит перед Церковью, гораздо более масштабна, – отметил митрополит Иларион.

По словам владыки, в своей работе он постарался «не упустить какие-то важные моменты, касающиеся вероучения, нравственности и литургической практики, но изложить их такими словами, чтобы это было доступно нашему современнику, в том числе молодому человеку».

– В издании содержится довольно большой объем так называемой инфографики, то есть текст, посвященный тем или иным аспектам церковной жизни, иллюстрируется при помощи таблиц, в которых наглядно показывается, о чем идет речь. Такие темы, как, например, богослужебное облачение духовенства, церковные праздники, Таинства и обряды в Православной Церкви, основные типы православных храмов, устройство алтаря и иконостаса, в иллюстрированной книге не только изложены словами, но и представлены в виде инфографики, – пояснил автор Катехизиса.

– Мне хотелось бы провести человека через основные церковные догматы, но сделать это, по возможности, неформально. Это не учебник, не тексты для заучивания, а попытка дать возможность человеку самому понять то, о чем в книге идет речь, – заключил митрополит Иларион.