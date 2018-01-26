Православная Церковь в этом году отметит 500-летие основания московского Новодевичьего монастыря
19:43, 26 января 2018
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Новодевичий монастырь в Москве / KudaGo.com
Русская Православная Церковь в этом году отметит 500-летие основания Новодевичьего женского монастыря Москвы.
Как сообщает patriarchia.ru, состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования.
В начале заседания собравшихся приветствовал митрополит Ювеналий.
Настоятельница Новодевичьего монастыря игумения Маргарита (Феоктистова) выступила с сообщением о ходе ремонтно-реставрационных работ в Новодевичьем монастыре.
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