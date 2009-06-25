Священник на мотоцикле возглавит мотопробег в России
10:01, 25 июня 2009Православие
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Посетят мужской и женский монастыри
Первый в истории Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви паломнический мотопробег, посвященный празднику Собора всех святых в земле Сибирской просиявших, состоится 26 июня, сообщает «Интерфакс».
Паломническую колонну возглавит штатный клирик Тюменского Знаменского кафедрального собора протоиерей Вячеслав Горшков.
Мотопробег, проводимый по благословлению архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия, пройдет по маршруту Тюмень – Тобольск. По дороге паломники проведают Абалакский мужской монастырь и Иоанно-Введенский женский монастырь.
Кроме того, на каждой остановке в пути отец Вячеслав отслужит молебны.
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