Священник на мотоцикле возглавит мотопробег в России

Первый в истории Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви паломнический мотопробег, посвященный празднику Собора всех святых в земле Сибирской просиявших, состоится 26 июня, сообщает «Интерфакс».

Паломническую колонну возглавит штатный клирик Тюменского Знаменского кафедрального собора протоиерей Вячеслав Горшков.

Мотопробег, проводимый по благословлению архиепископа Тобольского и Тюменского Димитрия, пройдет по маршруту Тюмень – Тобольск. По дороге паломники проведают Абалакский мужской монастырь и Иоанно-Введенский женский монастырь.

Кроме того, на каждой остановке в пути отец Вячеслав отслужит молебны.

