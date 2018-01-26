В Луганской области обвенчали пару на 75 году совместной жизни в браке

19:31, 26 января 2018
Православие
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/ rovenky-ep.org.ua
/ rovenky-ep.org.ua

Венчание по благословению архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона над парой 24 января 2018 года возглавил клирик Ровеньковской епархии протоиерей Владимир Коробко. Таинство Брака совершилось в храме святых праведных Богоотец Иоакима и Анны.

Свадьба супругов состоялась еще в 1944 году / rovenky-ep.org.ua

В напутствие обвенчанным отец Владимир пожелал помощи Божией, заступничества Богородицы и всех святых – покровителей семьи, крепости духовных и телесных сил, а также передал благословение и пожелания добра от архиепископа Пантелеимона.

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