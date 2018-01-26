В Луганской области обвенчали пару на 75 году совместной жизни в браке

В городе Ровеньки Луганской области обвенчалась пара, прожившая вместе 74 года, при этом самим супругам на сегодня по 94 года. Ветеран Великой Отечественной войны Пантелеимон (Пантилей) Леонтьевич Лозыченко в браке со своей супругой Надеждой Егоровной уже с 1944 года, однако лишь недавно они приняли решение обвенчаться, сообщает сайт Ровеньковской епархии УПЦ.

Венчание по благословению архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона над парой 24 января 2018 года возглавил клирик Ровеньковской епархии протоиерей Владимир Коробко. Таинство Брака совершилось в храме святых праведных Богоотец Иоакима и Анны.

В напутствие обвенчанным отец Владимир пожелал помощи Божией, заступничества Богородицы и всех святых – покровителей семьи, крепости духовных и телесных сил, а также передал благословение и пожелания добра от архиепископа Пантелеимона.