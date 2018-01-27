Ивано-Франковская епархия УПЦ издала поучения святых отцов на украинском языке

Усилиями Информационно-издательского отдела Ивано-Франковской епархии УПЦ недавно увидела свет подборка книг. Поучения святых отцов и учителей Церкви изданы на украинском языке, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Перевод Натальи Бадиковой поучений святых отцов и учителей Церкви осуществлено на отдельные темы. В частности, это произведения святителя Феофана Затворника: «Три слова о несении креста», «Четыре слова о молитве», «Пять поучений о пути к спасению»; старца Симеона Афонского: «Ключи духовные», «Дорога, освещенная солнцем»; Аввы Дорофея – «Дом души»; преподобного Серафима Саровского – «Советы»; преподобного Паисия Святогорца: «Глубочайший смысл жизни», «О знамениях времен»; святителя Николая Сербского: «Жатвы Господни», «Объяснение десяти заповедей, данных Моисею»; святителя Игнатия Брянчанинова «Слово об ангелах»; архиепископа Аверкия (Таушева) – «Крест Христов – орудие нашего спасения»; архимандрита Иоанна (Крестьянкина) – «О добродетельности и милосердии»; архиепископа Иоанна (Шаховского): «Агония одиночества (пневматология страха)», «Тайна Иова», «Семь слов о стране Гадаринской».

Указанную литературу можно приобрести в церковных лавках Ивано-Франковска, которые находятся на территории кафедрального собора Рождества Христова (ул. Довженко, 2) и Спасо-Преображенского храма (ул. Черновола, 6).