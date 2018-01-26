В Донецкой области построили церковь в форме корабля

В селе Александро-Калиново Донецкой области построили церковь в форме корабля. Строительство длилось шесть лет, и в праздник Рождества Христова прихожане храма святых Царственных мучеников Украинской Православной Церкви уже молились в своем новом храме, сообщает пресс-служба Горловской и Славянской епархии УПЦ.

Церковь появилась в результате перепланировки старинного здания. До 1917 года оно принадлежало местному помещику. С начала революции и до Великой Отечественной Войны, а потом после освобождения села от немецко-фашистских захватчиков в нём находилась школа. В 1965 году в селе построили новую школу, а в этом помещении разместился детский сад. В начале 1990-х годов здание закрыли, и оно постепенно разрушалось.

Со временем в селе образовалась православная община, которая выхлопотала это здание для будущего храма. Ещё до начала совершения в нём богослужений и назначения священника верующие люди стали собираться вместе и делать в помещении ремонт. Настоятелем прихода в селе стал протоиерей Владимир Шутов. Ранее в Александро-Калиново никогда не было церкви.

Мечта построить на этом месте красивый светлый храм долгое время для настоятеля и прихожан казалась неосуществимой. Со временем пришли к выводу, что нужно своими силами начинать готовить место для будущей церкви. Потом появились жертвователи. Храм строили всем миром, участвовала вся община.

Церковь имеет форму корабля. Самое главное, на что обращали внимание при выборе размеров и архитектурных особенностей, — это долговечность и возможность вместить как можно больше молящихся, поскольку на богослужения приезжают жители Константиновки, Торецка (Дзержинска), а также соседних сёл.

Церковь украшают семь золотых куполов. Дубовый резной иконостас изготовили талантливые мастера-столяры из Константиновки, а для написания образов и росписи храма настоятель церкви-корабля уже пригласил киевских иконописцев.