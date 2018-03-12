Исповедник Антоний: князь из рода Багратиони, который даже под угрозой ареста совершал церковные таинства

Будущий исповедник схиархиепископ Антоний (в миру князь Давид Ильич Абашидзе) родился 12 октября 1867 года в селе Веджины Тифлисской губернии. Он принадлежал к грузинскому аристократическому роду: по отцу происходил из князей Абашидзе, по материнской линии он был в родстве с княжеским родом Багратиони.

Давид окончил Тифлисскую гимназию, а в 1891 году поступил в Киевскую духовную академию, где в ноябре того же года был пострижен в мантию с именем Димитрий и рукоположен в сан иеродиакона.

В 1896 году он окончил Киевскую духовную академию и был рукоположен во иеромонаха.

С августа 1896 года будущий исповедник Антоний преподавал Священное Писание в Тифлисской духовной семинарии. Далее следовало назначение инспектором Кутаисской, а затем Тифлисской семинарии, после чего с возведением в сан архимандрита он становится ректором в Александровской миссионерской духовной семинарии.

Во время своей работы с молодыми людьми он проявлял сдержанность и требовательность, которые сочетались с его глубокой духовностью.

В 1902 году святой был хиротонисан во епископа Алавердского, викария Мцхета-Карталинской епархии. В дальнейшем занимал Гурийско-Мингрельскую, Балтскую, Туркестанскую и Ташкентскую кафедры, а с 1912 года стал епископом Таврическим и Симферопольским.

После прихода советской власти в Крым архиепископ Димитрий писал Патриарху Тихону: «Одному только Богу ведомо, что терпим мы здесь в Крыму, ставшем вторым Кронштадтом. Все население держат в страхе, не считаясь решительно ни с чем. Нас — церковных людей всячески донимают. Захватили и совершенно разорили богатый Корсунский монастырь в Днепровском уезде, ограбили Кизилташскую обитель; завладели Георгиевским Балаклавским монастырем и отдали его в распоряжение «Союза увечных воинов»; в настоящие дни бесцеремонно грабят Херсонисский и Инкерманский монастыри (оба вблизи Севастополя); консисторское здание объявили собственностью «Таврической республики» и всем чиновникам приказали в течение недели «очистить помещения».

11 апреля 1923 года архиепископ был арестован и выслан из Крыма. После высылки он переехал в Киев и поселился в Китаевской пустыни при Киево-Печерской Лавре, а после ее закрытия жил на частных квартирах.

В 1928 году был пострижен в великую схиму с именем Антоний — в честь Антония Печерского.

В 1933 году схиархиепископ Антоний был арестован и приговорен к 5 годам заключения условно.

В это время он жил на частной квартире на Козловской улице, близ Киево-Печерской Лавры и совершал тайные службы и рукоположения, пытаясь таким образом сохранить православную иерархию, будучи до конца своих дней верным чадом Православной Церкви.

Рискуя оказаться арестованным или, более того, убитым, в 1937 году схиархиепископ совершил тайное отпевание экзарха Украины митрополита Киевского Константина (Дьякова), замученного в тюрьме, чья могила впоследствии была установлена на Лукьяновском кладбище в городе Киеве.

После открытия Лавры 27 сентября 1941 года переселился туда, заняв дом бывшего блюстителя Ближних пещер, где для него был восстановлен небольшой храм.

Скончался схиархиепископ Антоний в декабре 1942 года и был похоронен за алтарной стеной Крестовоздвиженского храма Лавры у входа в Ближние пещеры.

22 апреля 2012 года схиархиепископ Антоний был причисленя к лику местночтимых святых Киевской епархии.

День памяти святого исповедника 1 ноября (19 октября по ст. ст.).

"УНИАН-Религии" с использованием материалов официального сайта Киево-Печерской Лавры.