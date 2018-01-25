Архиепископа Климента (Куща) назначили временным управляющим Херсонской епархией УПЦ КП
16:09, 25 января 2018
9 0
Архиепископ Климент / kherson.ru.city
Священный Синод УПЦ КП удовлетворил просьбу владыки Дамиана об увольнении на покой по состоянию здоровья и возрасту.
Как сообщает cerkva.info, Синод сердечно поблагодарил Преосвященного архиепископа Дамиана (Замараева) за долголетнее плодотворное служение и труды и поручил владыке Дамиану пожизненное денежное содержание.
Временно управляющим Херсонской епархией назначен Преосвященный Климент (Кущ), архиепископ Симферопольский и Крымский.
29 января владыке Дамиану должно исполниться 87 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter