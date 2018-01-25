В Лиссабоне РПЦ передали католический храм

Епископ Корсунский Нестор посетил здание католического архидиоцеза, где встретился с патриархом Лиссабона кардиналом Мануэлом Жозе Клементи.

Как сообщает patriarchia.ru, епископ Нестор рассказал католическому прелату об истории и современном положении приходов Русской Православной Церкви в Западной Европе. Стороны обменялись мнениями относительно развития православно-католического сотрудничества в разных областях, а также вручили друг другу памятные подарки.

По итогам встречи, которая прошла в атмосфере взаимопонимания, было подписано соглашение о долгосрочной безвозмездной аренде православной общиной Лиссабона католического храма в центре португальской столицы. Храм Sao Domingos находится в престижном прибрежном квартале Лапa.

В тот же день епископ Нестор в сослужении благочинного и клириков португальских приходов совершил в переданном храме чин великого освящения воды.