В РПЦ не поддерживают практику, когда записки с просьбами о молитве подаются через интернет

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион не поддерживает практику, когда записки подаются через интернет, когда они оплачиваются через интернет.

Об этом он сказал в интервью, которое размещено на patriarchia.ru.

"Сейчас храмы есть повсюду. Храмы есть в городах и деревнях. И невозможно религиозную жизнь вести на дистанции. Религиозная жизнь предполагает, что человек приходит в храм, что он является членом общины. Я не понимаю, зачем нужно подавать записки в Иерусалим, когда можно подать записку в своем приходском храме", - сказал митрополит Иларион.

В то же время представитель Церкви считает, что "сейчас для многих людей социальные сети стали тем пространством, где они пребывают каждые сутки, в течение многих часов, и отсутствие Церкви в социальных сетях неправильно".

Вместе с тем, "если тот или иной священник, активный в социальных сетях, начинает говорить или писать что-то, что не соответствует церковному учению, то, как правило, это очень скоро становится известным".

"Тогда такого батюшку может вызвать архиерей и запретить ему такого рода активность или же дать указание, как подкорректировать свои мысли", -говорит митрополит Иларион.