За порогом детского дома: о проблемах сирот на примере реальных судеб

Что нам известно о детях-сиротах и о том, с чем они сталкиваются в жизни по мере своего взросления?

Мы видим телерепортажи о детских домах, интернатах, где рассказывают о жизни детей, об условиях быта, ухода и содержания, обсуждают тему усыновления. В социальных сетях постоянно звучат просьбы о помощи какому-то интернату или конкретному ребенку с серьёзным заболеванием, о сборе подарков к праздникам. Подобные материалы формируют поверхностное представление, умалчивая о действительных трудностях, которые неизбежно возникают у выпускников-детдомовцев.

На самом деле проблема детей, по каким либо причинам оставшихся без родителей, до сих пор остается не просто открытой, но вопиющей и требующей незамедлительного вмешательства гражданского общества. Речь идёт о том, что до определённого возраста (15-18 лет) сиротами занимается государство: дети находятся в специализированных учреждениях – в детских домах, интернатах, некоторые оказываются в приемных семьях. По выходе из детдома молодые люди вступают во взрослую, самостоятельную жизнь, и мало кто догадывается, что их ждет в этой взрослой жизни, как сложится их судьба в мире, который изо дня в день вместо помощи – отказывает им даже в понимании, вместо поддержки – отталкивает в бездну неизвестности и унижений.

Редакция сайта Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова поднимает эту тему на примере простых детей, о судьбах которых стало известно благодаря деятельности и инициативе руководителя Социального отдела Елены Богдановой.

По благословению епископа Бородянского Варсонофия на протяжении многих лет она посещает интернаты, приюты, детские дома, лечебные заведения, куда привозит детям гуманитарную помощь и гостинцы. Она и рассказала о ребятах, которые по достижению совершеннолетия оказались абсолютно незащищёнными перед встретившей их реальностью. Еще вчера у них была крыша над головой, еда, одежда, возможность учиться в школе, а сегодня они не имеют своего жилья, не имеют работы, не говоря уже о получении образования и надёжной социальной защиты.

История Оли

Перед Рождественскими праздниками на территории строящегося Кафедрального собора УПЦ, в кабинете редакции сайта, состоялась встреча с девушкой, которая, несмотря на молодость, успела на личном опыте сполна прочувствовать беспощадность современной действительности. Внешне красивая, добродушная двадцатилетняя Ольга Цибульская, но заметно уставшая, поведала о перипетиях своей судьбы. В её простых словах чувствовалась растерянность перед глобальным обманом и равнодушием, беспомощность в возникшей ситуации, но было место и надежде, свойственной молодости, которая придавала повествованию безыскусность изложения, искренность и честность.

В раннем детстве семью оставил отец, а затем, вследствие злоупотребления спиртными напитками, лишили материнских прав и ее мать. Оля всецело была предоставлена улице, стала реже посещать занятия в школе, ей нечего было есть. Запущенность достигла крайнего предела, чего не могли не заметить окружающие. У маленькой девочки завелись вши, начались проблемы со здоровьем, появились сомнительные знакомства на улице, и всё это могло кончиться совсем печально, если бы социальные службы не определили девочку сначала в приют, а потом и в детский дом.

Казалось бы, обычная история сироты, но есть очень важная деталь, которую хотелось бы не только выделить, но придать истории большой общественный резонанс и помочь девушке защитить свои права, вернув отобранное обманом жильё. Дело в том, что несколько лет назад, в нарушение действующего законодательства Украины, квартиру в Киеве, где была прописана девочка, продали. В то время, как сирота находилась в детском доме, каким-то образом была осуществлена сделка по продаже жилплощади . Мошенники воспользовались ситуацией, выманив паспорт женщины, ведущей асоциальный образ жизни, и за копейки купили принадлежавшую ей квартиру, а саму отвезли в Черниговскую область и поселили в полуразвалившийся дом. В данный момент квартира еще раз перепродана, дабы замести следы, и под большим вопросом теперь сама возможность вернуть жилье в судебном порядке. Нужна профессиональная юридическая помощь, а где ее взять сироте, не имеющей средств и при явном отсутствии и поддержки со стороны полномочных органов? Церковь через социального работника может оказать разовую поддержку в виде продуктов, одежды или небольшой материальной помощи, может помочь в чем-то психологически в разговоре со священником. Однако это не решение той кардинальной задачи, которая встала перед Ольгой, – законно получить жильё.

В лабиринтах жизни

Многие ровесники Оли и воспитанники из ее детского дома уже не дождались помощи и поддержки. Покидая стены социальных учреждений, ребята в буквальном смысле оказываются на улице. Некоторые умерли, в том числе и от передозировки наркотиков, у кого-то уже есть зависимость от алкоголя, некоторые оказались втянуты в группы криминогенного характера, и абсолютное большинство молодых людей, лишённых жилья, «гарантированно» оставаясь без малейшей возможности найти достойную работу, перебиваются от случая к случаю.

Например, Руслан Фесюк (воспитанник интерната, в котором была и Оля) не имеет ни постоянного жилья, ни прописки, а без нее никуда не берут на работу, и никого не интересует его сиротское прошлое. По словам Руслана, одно время в летние месяцы он вообще жил на пляже, так как некуда было даже приткнуться. Сейчас Руслан уже имеет своего ребенка в возрасте одного года и второго приемного, но вопрос жилья никак не решается, крыши над головой как не было, так и нет. Руслан вынужден снимать квартиру, устроившись грузчиком, единственное место, куда взяли без прописки. Но этой зарплаты не хватит, чтобы оплатить аренду и коммунальные платежи. А за какие средства ему выживать и кормить семью, покупать необходимое для жизни? Хотя он и стоит довольно долго на квартирном учете, но очередь эта совсем не продвигается. Очевидно, что 18-летние сироты, и вообще молодёжь не имеет возможности получить квартиру… Программа молодёжного кредитования для получения жилья сведена к нулю. А если здоровье не позволит завтра Руслану заработать средства и оплатить съёмную квартиру, что тогда? От кого ждать помощи и поддержки, и о каких европейских ценностях можно говорить в такой ситуации.

По праву бесправные

Огромная проблема в том, что дети-сироты не знают своих прав и не могут защитить себя в суде. Они имеют право на бесплатную юридическую помощь, но на практике почти не пользуются ею. Как итог – сотни проигранных судов и покалеченных жизней.

Особенно трудно таким, как Оля и Руслан, которые, не имея жизненного опыта, вынужденные самостоятельно разбираться в витиеватых лабиринтах законов и предписаний. В детдоме все было централизовано: оказывали медпомощь, учили, кормили и так далее. Оказавшись один на один с суровой действительностью, им просто становится страшно. Они не знают, куда устроиться на работу, как поступать учиться, к каким врачам и куда идти, как разговаривать с работодателями и т.п.

В случае с Олей, нужна помощь юристов — дети не могут свободно ориентироваться в вопросах законодательства. Сироты часто не имеют психологической и юридической поддержки, куда бы они могли обращаться за советом и помощью. У них есть один выбор – выжить в этом жёстком мире. Они также ограничены в своих политических ресурсах – доходах, достатке, статусах (просто детдомовцы), и впоследствии, покинув заведение, оказываются полностью беззащитными, перед любыми правовыми ухищрениями. В вопросах оказания помощи сиротам, как во время пребывания их в детском доме, так и после, именно государство, если оно дорожит своим авторитетом, является единственным и ключевым инструментом.

На самом деле, большинство сирот совершенно не готово к взрослой жизни. Наверное, если бы не временно предоставляемое жильё для сирот во время их учебы, большая часть бывших сирот и детей, лишенных родительской опеки, автоматически переходила бы в категорию бомжей. Дети выходят из интернатов и слоняются по городу. Что остается для них открытым, так это подвалы, чердаки и вокзалы. Доступные социальные общежития стали бы реальным выходом для такой категории населения, потому что за несколько лет в таких временных заведениях, сироты могли бы адаптироваться к жизни, взрослеть, учиться самостоятельности и не чувствовать себя изгнанниками в собственной стране.

В стране измученных сердец

Сироты должны сами определяться со своим будущим, но для этого необходимо создать условия для их социальной адаптации. Нам важно понять, как это – оказаться наедине с множеством проблем современной жизни и без крыши над головой, без поддержки родителей и родственников, друзей, знакомых. Когда вокруг тебя пустота, ты ввергнут в забвение и одиночество, как тогда не сломаться и не упасть духом, как выжить. Радетелям «новой жизни», пора открытыми глазами посмотреть на тех, от кого дальше отмежевываться нельзя, кто не нуждается в обманных лозунгах о счастливом будущем, а практически перейти к делу.

Сирота и сын олигарха получают совершенно одинаковые паспорта – свидетельства о гражданстве. Но при этом сирота сиротой и остался, полагаясь исключительно на себя, да ещё и с возросшими гражданскими обязанностями. Тем временем сын бизнесмена уже успел в подарок от папы получить обставленную квартиру и на сверкающем новеньком авто влететь в «общество с широкими возможностями». Чувствуете разницу?! Так вот, сироты от государства ожидают помощи как от любящего и справедливого отца, при этом речь не идёт о красной икре, изысканных коттеджах, фешенебельных квартирах и блестящих лимузинах! Речь идёт о предоставлении элементарного человеческого права на достойное существование. Самоустраняться от ответственности за сиротские судьбы, не обращать внимание на нужды собственных граждан, равносильно преступлению.

Статус сироты в Украине имеет 71 тысяча детей, и только 6 тысяч живут в интернатах. На 1 января 2017 года на квартирном учете находятся 15 708 молодых людей указанных категорий. Точную цифру сирот после интернатов назвать трудно, поскольку за судьбой выпускников детдомов никто должным образом не следит. Ведь если бы было иначе, вряд ли они скитались по стране в поисках угла.

Люди хотят напрямую ощущать заботу государства о конкретном человеке, а не слушать бесконечные абстрактные речитативы о лучшем европейском будущем.

Украинская демократия старше Ольги Цибульской, и несчастная девочка не пришелец из советского прошлого, она дитя Украины во всех смыслах — родилась на Украине, живёт здесь своей самобытной пусть и нелёгкой судьбой, а значит, обратиться за помощью к государству Украина – её естественное, неотъемлемое и исключительное право.

Напомним, что, согласно Конституции Украины, статья 47-я прямо указывает на то, что гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется государством и органами местного самоуправления бесплатно или за доступную для них плату в соответствии с законом. Никто не может быть принудительно лишен жилища иначе как на основании закона по решению суда.

Что мы хотим сказать нашим читателям? Мы не ставили задачи одним махом решить затронутые в тексте вопросы. Оценивая свои возможности, желая быть услышанными, мы сфокусировали внимание на беде конкретной девочки Ольги и ситуации с незаконной продажей её квартиры. Молодость и возраст позволяют ей с надеждой смотреть в будущее. Летом она собирается поступать в Киевский Национальный университет культуры и искусства на факультет кино и телевидения по специальности фотохудожник-рекламист. Ей очень нравится фотография, хочет попробовать свои силы в разных жанрах, хотя даже финансовых возможностей для приобретения подходящего фотоаппарата у неё нет…

Всем миром

Несомненно, что среди православных христиан, и не только, найдутся юристы, которые помогли бы включиться в работу по отстаиванию прав девушки, в данном случае прав на квартиру. Возможно, кто-то сможет предоставить временное жильё или, за умеренную плату, помочь финансово Ольге и Руслану. Если есть вакансии по работе, то для ребят это было бы весьма актуально.

Есть реквизиты, по которым любой неравнодушный может помочь этим двум сиротам, кто сколько может. По договоренности с Олей все средства пойдут на целевые нужды, а именно на отстаивание своего законного жилья. Что касается Руслана, то ему очень важно устоять в это тяжёлое время и определиться с собственным будущим опираясь на понимание общества и неравнодушных граждан, христиан.

Господь слышит молитвы сирот, вдов, но и нам не нужно забывать помогать ближним. А ближе наших детей у нас никого нет.

Номера платежных карточек ребят:

Ольга Цибульская Приватбанк 4149 4991 0675 0316

Руслан Фесюк Приватбанк 5168 7422 0272 8535

Если возникнет желание принять участие в судьбе Оли, просьба обращаться в Социальный отдел общины Кафедрального собора УПЦ по телефону: (044) 529-22-55 Елена Богданова.

Кафедральний собор на честь Воскресіння Христового УПЦ.