В киевском Семейном клубе состоялась встреча, посвященная биоэтике и здоровью семьи

В киевском Семейном клубе при Школе семейной жизни УПЦ 23 января состоялось очередное заседание. В этот раз участники рассматривали тему заботы о здоровье в семье, сообщается на сайте Синодального отдела УПЦ по делам семьи.

Приглашенным спикером мероприятия стал прот. Геннадий Батенко, заместитель Председателя Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских заведений.

Священник рассказал присутствующим об основных проблемах биоэтики, которые беспокоят сегодня христианские умы.

Отец Геннадий заметил, что основным вектором развития европейской мысли является течение гуманизма. Последнее, ​​в свою очередь, на центральное место в жизни человека выносит самого человека, а не Творца. Поэтому современная наука часто считает злом то, что в христианстве считалось благом. Таким образом в медицине возникает практика убийства неизлечимо больных (эвтаназия), искусственное оплодотворение, аборты.

Особое место в развитии современной науки занимает такое направление, как трансгуманизм. Он предусматривает использование современных научных достижений для продления жизни человека на земле и преодоления смерти вообще. То есть, задуманный Богом образ жизни человека меняется. Согласно трансгуманизму, человек в будущем превратится в биоробота.

Христианам следует помнить, что страдания и смерть не являются для человека злом. Это временные процессы, после которых верных ждет Жизнь вечная. Конечно, все обязаны обращаться к врачам и беречь свое здоровье. Однако есть границы, переход за которые несет для человека смерть души.

Школа семейной жизни в Киеве проходит по вторникам в 19.00 в помещении Просветительского Центра УПЦ по адресу: проспект Леся Курбаса, 7-а.

Подробная информация по телефону: +38(066)028-57-78, +38(097) 411 16 62 (Священник Иоанн Ружицкий)