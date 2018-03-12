Первый архиерей-новомученик: сто лет назад у стен Киево-Печерской лавры был убит Митрополит Владимир

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский) родился 1 января 1848 года в семье благочестивого священника села Малые Моршки Моршанского уезда Тамбовской губернии. Начальное и среднее образование получил в Тамбове. На всю жизнь у него осталась благодарность к своим первым наставникам.

После Тамбовской семинарии Василий Богоявленский отправляется в Киев, где в 1874 году заканчивает Духовную академию. 31 января 1882 года будущий святой был рукоположен во священники и определен к соборной Покровской церкви города Козлова. Вскоре он становится настоятелем приходской церкви, а в 1883 году назначается благочинным церквей города.

В Козлове проявились богатые духовные задатки и административные способности иерея Василия. В эти годы священника постигло страшное горе — он потерял жену и ребенка. 8 февраля 1886 праведник принял иночество с именем Владимир. А на следующий день иеромонах Владимир был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Троицкого монастыря в Козлове. Хиротония будущего митрополита состоялась в Александро-Невской лавре.

Преосвященный Владимир славился редкой отзывчивостью, простотой и открытостью, с апостольским усердием он проповедовал слово Божие.

В 1891 году преосвященный Владимир был назначен епископом Самарским, где учредил религиозно-просветительское братство, открыл в городской думе бесплатные вечерние чтения религиозного содержания. Особо заботился владыка о распространении церковных женских школ для поддержания роли женщины в русской семье.

В дни бедствий владыка делал все возможное для облегчения положения народа. Когда в Самарской губернии разразился голод, при монастырях и состоятельных храмах были устроены столовые и чайные, в школах учащихся кормили бесплатно. Когда же вспыхнула холера, владыка помогал с поиском врачей.

В октябре 1892 года преосвященный Владимир был назначен экзархом Грузии с возведением в сан архиепископа Карталинского и Кахетинского. При нем было открыто более трехсот церковно-приходских школ и устроена духовная семинария в Кутаиси, построено и возобновлено более ста храмов, в том числе много старинных, к этому времени заброшенных.

В марте 1898 года святитель Владимир вступил в управление Московской епархией. Простой в обращении со всеми, но твердый и настойчивый в своих требованиях и распоряжениях, митрополит настаивал на том, чтобы все столичное духовенство как можно ближе стояло к народу.

В 1912 году будущий священномученик был назначен митрополитом Петербургским, ему было присвоено звание и переданы права первенствующего члена Святейшего Синода. Этот период жизни владыки можно считать в его архиерейском служении довольно сложным - в его адрес постоянно доносились обвинения.

В ноябре 1915 года владыка был переведен в Киев с сохранением звания и прав первенствующего члена Святейшего Синода. Это назначение считалось «почетной ссылкой». Действительно, последний – Киевский период служения митрополита Владимира был самым тяжелым, предваряя его мученическую кончину.

Митрополиту Владимиру пришлось бороться с влиянием революционного настроения народных масс на церковную жизнь. После февраля 1917 года его служение стало сопряжено не только с духовными искушениями и трудностями, но и опасностью физической расправы. Но святитель понимал, что за веру может пострадать. Так и случилось.

Вечером 25 января (7 февраля по ст. ст.) 1918 года пятеро вооруженных солдат во главе с матросом ворвались в покои владыки в Киево-Печерской лавре и, дав ему на сборы немногим больше получаса, вывели митрополита Владимира сначала на лаврский двор, а затем за Экономические ворота Лавры. В свою предсмертную минуту в молитве к Господу митрополит просил и о прощении своих убийц. Благословляя их обеими руками, владыка принял мученическую кончину: в акте медицинского осмотра тела убиенного митрополита зафиксировано, что архипастыря расстреливали разрывными пулями и кололи холодным острым оружием.

Святитель стал первым архиереем-новомучеником Русской Православной Церкви.