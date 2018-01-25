В Киево-Печерской лавре прошла акция "Накорми ближнего"

В Киево-Печерской лавре состоялась первая в этом году и уже 16-я по счету еженедельная благотворительная акция «Накорми ближнего», которая проходит с благословения Наместника лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. В рамках акции бесплатным обедом еженедельно кормят обездоленных людей — бездомных, инвалидов, одиноких стариков, сообщается на сайте лавры.

Организацию и проведение этих благотворительных мероприятий курирует заместитель начальника отдела социального служения святой обители иеромонах Глеб.

Малообеспеченные и нуждающиеся киевляне могли приобщится к православной традиции гостеприимства не только благодаря вкусным и сытным яствам, освященным общей молитвой и благословением духовенства Лавры, но и внимательно слушая наставление иеромонаха Глеба.

Он поздравил всех с великими праздниками, объяснил их исторический и духовный смысл, а также напутствовал на начавшийся новый год такими словами: «Откроется на Страшном суде, который никого не минует, что единственным смыслом жизни была любовь. Поэтому любые наши так называемые добрые дела, совершаемые без смирения и любви, не ценны у Бога и не приносят нам спасительной благодати. Поэтому, что бы мы не совершали хорошего, будем делать не для своей славы, которая завянет как летние цветы осенью, а во имя Иисуса Христа, исполняя Его Божественные заповеди».

После трапезы к насельникам лавры с благодарностью подходили для душевной пользы неравнодушные люди, задавая интересующие личные вопросы. Все были приглашены на следующие обеды в рамках акции «Накорми ближнего».