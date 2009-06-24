В Крыму почтили память депортированных армян, болгар и греков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров АРК, в частности, сегодня утром на перроне железнодорожного вокзала Симферополя собрались представители армянских, болгарских, греческих национально-культурных обществ, жители Крыма, чтобы почтить память жертв депортации 1944 года и возложить венки к мемориальной плите, напоминающей горожанам и гостям Крыма об этом скорбном событии, произошедшем 65 лет назад.

Состоялась церемония возложения венков и цветов к памятному знаку. Венки и цветы возложили представители Верховной Рады и Совета министров АР Крым, Республиканского комитета АР Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан.

Священник армянской апостольской церкви Симферополя отец Артур ГЕВОРКЯН провел поминальную службу.

Как сообщалось, в 1944 году выселению подверглись 11 тыс. армян, более 12 тыс. болгар и 14,5 тыс. греков.

Помимо них, в 40-х годах прошлого века из Крыма были выселены представители и других народов: в 1941 году – крымские немцы; в мае 1944 года – крымские татары.