Уникальная детская книга о карельских святых выпущена на шести языках, включая украинский

Издана уникальная детская книга на шести языках «Наши небесные защитники Карельские святые». Презентация издания состоялась 20 января 2018 года в Национальной библиотеке Республики Карелия, сообщает "Фома".

Первое издание вышло на русском языке небольшим тиражом в рамках семейного благотворительного проекта, и было передано в Петрозаводскую епархию. После этого с помощью благотворителей епархии удалось переиздать книгу уже на шести языках – русском, английском, армянском, белорусском, карельском и украинском.

Автором идеи, составителем и иллюстратором книги выступила Светлана Шлыкова. Переводы на национальные языки были осуществлены профессиональными филологами, преподавателями и литераторами.

Украинский перевод выполнила Светлана Рукавишникова - Председатель Правления Карельской республиканской общественной организации «Общество украинской культуры «Калина».

Отмечается, что книга красочно иллюстрирована и включает в себя пояснения сложных для восприятия детей слов. Кроме того, чтобы дети могли узнавать лики святых в храме, в издании есть фотографии икон.