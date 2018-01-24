На Международных Рождественских чтениях более 15 тысяч участников обсудят нравственные ценности человечества

Более 15 тысяч участников из 16 стран собрал самый крупный общественно-церковный форум — XXVI Международные Рождественские образовательные чтения. В их числе — ученые из Украины, Беларуси, Великобритании, Греции, Грузии, России и США, сообщает "Фома в Украине".

Тема чтений в этом году — «Нравственные ценности и будущее человечества». Заседания конференции начались 22 января. Официальное торжественное открытие возглавил Патриарх Кирилл.

Продлятся Чтения по 27 января, всего в рамках конференции запланировано более 190 мероприятий (конференции, круглые столы, съезды, презентации, семинары, мастер-классы), которые пройдут на разных площадках г. Москва. Все они посвящены темам современного развития Церкви, образования, молодежной политики, благотворительности, реставрации и строительства храмов, культуры, науки и др.

Всего работа Чтений пройдет по 17 тематическим направлениям.

Согласно программе форума, в числе прибывших на Чтения из Украины — епископ Александрийский и Светловодский Боголеп и куратор родительских образовательных объединений в Украине Андрей Яворович, которые представят на конференции «Православное семейное образование: преимущества и перспективы» доклады «Семейное образование как инструмент утверждения христианских ценностей в обществе» и «Роль православных родительских объединений в поддержке семейного образования» соответственно.

Кроме того, председатель Синодального отдела по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы протоиерей Виктор Яценко выступит на конференции направления «Церковь и тюремное служение»; преподаватель КДАиС архимандрит Дамаскин (Лебедь) — доклад «Монашеские обеты в древних монастырских уставах» на пленарном заседании направления «Древние монашеские традиции в условиях современности»; руководитель отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии протоиерей Димитрий Яковенко, который выступит на конференции «Вопросы катехизации» с докладом «Важность индивидуального подхода в деятельности катехизатора».

Также в форуме примут участие сотрудник Всеукраинского апологетического центра во имя святителя Иоанна Златоуста (Киев) Владимир Рогатин (выступление «Правила поведения и запреты для мормонов-миссионеров за рубежом» на конференции «Наука, православие, современность»); клирик Запорожской епархии иерей Иоанн Юрцун («Взаимодействие Церкви и казачества в Украине»). Епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) станет сопредседателем секции «Философия как детоводитель ко Христу» конференции «Истина как нравственная ценность».