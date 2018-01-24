На благотворительном концерте в Луцке собрали более ста тысяч гривен

Порядка 117 тысяч гривен собрали во время XXIV Благотворительного Рождественского концерта Волынской епархии УПЦ. Средства будут переданы в помощь детям-сиротам, на нужды различных реабилитационных центров и ведущих социальную работу общественных организаций, сообщает "Фома в Украине" со ссылкой на сайт епархии.

Концерт прошел в помещении Волынского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко 23 января.

Перед началом мероприятия епископ Волынский и Луцкий Нафанаил поздравил всех с праздниками и отметил уникальность концерта, который уже более двух десятилетий объединяет любящие христианские сердца в деле милосердия.

Концертную программу открыл хор студентов Волынской духовной семинарии под руководством протоиерея Петра Каменщика. В празднике также приняли участие хор «Покров» (регент Ирина Гайдучик), архиерейский хор Свято-Покровского кафедрального храма (Надежда Романий), семья священника Богдана Андрийчук из г. Камень-Каширского, дуэт Елены и Марии Анипко (Почаев), ансамбль украинской народной песни «Берегиня», молодежный хор «Умиление» Свято-Пантелеимоновского храма г. Луцка (регент Юлия Масленникова), хор священнослужителей Волынской епархии под руководством протоиерея Сергия Дембовского, любительский фольклорный коллектив «Криница» из с. Выдерта (Волынская область), хор «Волынские колокола» собора в честь Всех святых земли Волынской (руководитель Мария Федосюк-Вислоцкий), ансамбль народной музыки «Волынь».

Также ученики воскресной школы при Свято-Покровском кафедральном храме выступили с театрализованным представлением «Рождественская девочка». В завершение концерта объединенный хор спел «Молитву за Украину».