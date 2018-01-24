Элладская Православная Церковь созвала Священный Синод на экстренное заседание по поводу названия Македонии

В Греции Постоянный Священный Синод Элладской Православной Церкви был созван на экстренное заседание из-за продолжения переговоров между Грецией и Бывшей Югославской Республикой Македония (БЮРМ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Ekathimerini".

Заседание было созвано архиепископом Иеронимом для того, чтобы обсудить воскресный митинг в Салониках, где десятки тысяч людей собрались в знак протеста против использования названия "Македония".

Митрополит Салоник Антимос призвал совет церквей пересмотреть свою позицию относительно переговоров после митинга, заявив, что Церковь никогда не должна соглашаться на любые названия, которые будут содержать слово "Македония".

Ранее в этом месяце, Священный Синод единогласно решил, что будет противостоять любому решению, которое будет включать использование названия "Македония" Бывшей Югославской Республикой Македония.

Напомним, глава МИД Греции Никос Котциас заявил, что Греция с этого года хочет урегулировать давний спор о названии бывшей Югославской республики Македония.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и через это блокирует диалог относительно вступления страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшее сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.