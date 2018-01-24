У Управляющего делами УПЦ появился официальный канал на YouTube
12:23, 24 января 2018Православие
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На канале митрополита размещаются видеорепортажи, богослужения и официальные встречи / boryspil-eparchy.org
Начал свою работу официальный канал Управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича) на YouTube. Об этом сообщается на сайте Бориспольской епархии.
На канале размещаются видеорепортажи деятельности владыки митрополита: богослужения, официальные встречи, цековно-дипломатическая деятельность, проповеди, епархиальная жизнь, комментарии, телепрограммы.
Посетить и подписаться на канал Митрополита Антония можно здесь.
Напомним, что Управляющий делами УПЦ также имеет официальный аккаунт в Фейбуке.
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