У Управляющего делами УПЦ появился официальный канал на YouTube

Начал свою работу официальный канал Управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония (Паканича) на YouTube. Об этом сообщается на сайте Бориспольской епархии.

На канале размещаются видеорепортажи деятельности владыки митрополита: богослужения, официальные встречи, цековно-дипломатическая деятельность, проповеди, епархиальная жизнь, комментарии, телепрограммы.

Посетить и подписаться на канал Митрополита Антония можно здесь.

Напомним, что Управляющий делами УПЦ также имеет официальный аккаунт в Фейбуке.