В Одессе открылась выставка "Из смерти в жизнь", посвященная подвигам новомучеников

В учебном центре Спасо-Преображенского Одесского кафедрального собора 23 января открылась выставка «Из смерти в жизнь», которая приуроченна к 100-ю начала гонений на Церковь в ХХ веке. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского и Измаильского, епископ Арцизский Виктор совершил молебен перед открытием выставки.

"Жизнь и подвиг Одесских новых мучеников в выставке проходит в ключе всей эпохи гонений. Тут постепенно раскрывается весь ужас обрушившийся на Церковь и показывается Её славная победа. Память новомучеников очень важна для нас, верующих и живущих сейчас. Надеемся, выставка поможет осознать духовную силу мучеников, победу над страданием и смертью наших соотечественников", - отмечают организаторы.

Выставка будет работать в учебном центре Спасо-Преображенского Одесского кафедрального собора ( Соборная площадь, 3 к. 1) до 7 февраля.