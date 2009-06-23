Кипрская православная Церковь могла бы возглавить список "Форбс"

Самая богатая православная Церковь в мире – Кипрская. Ее имущество составляет 847 707 976 евро, сообщает сайт Религия в Украинесо ссылкой на греческий журнал "Вима". В частности в сообщении подчеркивается, что если бы "Форбс" составлял перечень самых богатых церковных юрисдикций, то именно Кипрская православная Церковь (КПЦ) возглавила бы его.

Однако и ее коснулся кризис: в 2008 году доходы КПЦ составили 46 012 584 евро, а расходы - 46 167 043 евро: дефицит, таким образом, составляет 154 459 евро. Принадлежащие ей акции уже подешевели на 282 млн. евро. Ожидается, что до конца года потери будут еще больше.

Прежде всего это скажется на деятельности Александрийской и Албанской православных Церквей, поскольку КПЦ может прекратить обещанную им финансовую поддержку, сообщает источник.