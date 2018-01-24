В Беларуси пройдет Международный фестиваль православных песнопений

Город Гродно в Беларуси в 17-й раз принимает гостей международного фестиваля православных песнопений «Коложский благовест». В храмах и на концертных площадках Гродно 7-10 февраля выступит 34 хора из Черногории, Македонии, Румынии, Польши, Узбекистана, России, Украины и Беларуси, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Фестиваль «Коложский Благовест» проводится уже в 17-й раз, и интерес публики к нему возрастает всё больше. Уникальность «Благовеста» в том, что на одной сцене свое мастерство могут продемонстрировать и сельские хоры, и профессиональные консерваторские коллективы с мировым именем. Цель фестиваля — развитие певческой православной культуры и сохранение народных традиций исполнения в церковном искусстве.

В этом году оценивать участников песенного форума будет международное жюри, членами которого являются профессиональные композиторы, доценты и профессора музыкальных учебных заведений, а также представители духовенства из Франции, Румынии, Польши, России, Украины и Беларуси.

В рамках фестиваля также запланировано проведение вечера духовной поэзии и авторской песни, различных выставок и камерных концертов хоровых коллективов.