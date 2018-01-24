Глава Представительства УПЦ при европейских организациях обсудил с послом Греции религиозные отношения в ЕС

Рабочая встреча главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора с Чрезвычайным и Полномочным послом Греческой Республики в Украине Георгиосом Пукамиссасом состоялась 23 января. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

От имени Украинской Православной Церкви владыка Виктор поздравил господина Посла с Рождественскими праздниками и выразил надежду на укрепление связей между православными народами Греции и Украины.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы, касающиеся жизни и деятельности религиозных сообществ двух стран.

В свою очередь господин Георгиос Пукамиссас подчеркнул важность и значение международного направления деятельности православных конфессий, которые занимаются защитой прав верующих и другими важными проблемами, подчеркнул тот факт, что в наше время роли и состояния религиозных отношений уделяет много внимания европейское сообщество, а именно Совет Европы, Парламентская Ассамблея и другие международные органы и организации.

В частности, установившейся практикой уже стало образование представительств Православных Церквей при европейских международных организациях. Сейчас Константинопольская, Кипрская, Элладская, Румынская Православные Церкви систематически представляют свои интересы в органах и учреждениях Европейского Союза, используя для этого все имеющиеся юридические и дипломатические возможности.