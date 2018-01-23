В РПЦ будут изучать законопроект о приравнивании совместного пятилетнего проживания мужчины и женщины к браку

Законодательная инициатива депутатов Госдумы РФ приравнять пятилетнее совместное проживание мужчины и женщины к официальному браку будет рассмотрена в Русской Православной Церкви. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает пресс-служба отдела.

Вахтанг Кипшидзе отметил, что необходимо ознакомиться с текстом законопроекта.

«Проблема кризиса семейных ценностей является актуальной, и необходимы комплексные решения в данной сфере, которые позволили бы укрепить роль семьи в обществе, повысить ответственность мужчин и женщин, вступающих в брак. Насколько соответствует данное предложение тем целям, о которых я сейчас сказал, предстоит определить в ходе его более детального изучения», – отметил Кипшидзе.

Священник также подчеркнул, что Церковь исходит из того, что «венчанию должна предшествовать регистрация брака», а законотворчество должно служить укреплению ответственного поведения в сфере отношений.

Протоиерей Всеволод Чаплин поддержал приравнивание гражданского брака к официальному. Он полагает, что будущее есть только в случае, если уйти от насаждаемого глобального культа одиночки, эгоиста – «этот культ убивает народ».

«Конечно, нужно делать всё, чтобы полноценный брак у нас утверждался, причём, чтобы люди не боялись вступать в брак достаточно рано, не откладывая до 25, 30 лет и далее. Но эта мера всё равно хороша. Если мужчина и женщина много лет вместе, они должны заботиться друг о друге и побуждаться, подталкиваться обществом к тому, чтобы некая ответственность друг за друга у них была», – отметил Чаплин.

Эта идея нашла понимание и у эксперта Синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата иеромонаха Димитрия (Першина).

«Понудить сожителей стать мужьями, а сожительниц – женами, вернуть детям семью. Если говорить об общественно-правовом измерении, в ней есть своя логика. Это вынужденный ответ на нарастающую нравственную деградацию нашего общества в целом, – отметил эксперт. – Мужчины инфантильны, потребительски относятся к самым родным и близким людям, боятся принять на себя ответственность за их судьбу. И тяжелее всего приходится матерям и детям, появившимся на свет в таком сожительстве. Но если нравственные нормы перестают работать, на их место приходят правовые».

Отец Димитрий убежден, что смена партнеров как перчаток, использование, а не служение ближнему – всё это ведет к утрате человечности.