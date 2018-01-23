В РПЦ заявили, что по-прежнему готовы сесть за стол переговоров с УПЦ КП

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что РПЦ по-прежнему готова сесть с УПЦ КП за стол переговоров.

Об этом он сказал в одном из интервью, текст которого был расспространен пресс-службой отдела.

«Этот разговор, разумеется, не будет простым. Именно поэтому мы считаем, что перевод дискуссии в публичное поле контрпродуктивен. Нужно просто садиться и разговаривать, искать пути решения проблемы», – сказал Владимир Легойда.

«Церковь уже многократно говорила, что ситуация с расколом в Украине – тяжелейшая рана на теле нашей Церкви. Сотни тысяч людей живут вне церковного пространства и многие из них просто этого не понимают, потому что им внушили, что есть «наша» церковь и «не наша». А ведь на самом деле речь идет о том, что есть Церковь, и есть структура, которая Церковью не является. И это позиция всего мирового Православия», – отметел спикер Московского Патриархата.

Владимир Легойда также прокомментировал блокирование организацией «С14» въезда в Киево-Печерскую лавру, которое произошло 2 января.

«Что касается выступлений возле Киево-Печерской лавры, то Церковь на них отреагировала по-пастырски. Наместник лавры митрополит Павел вышел к людям, которые туда пришли, чтобы с ними спокойно поговорить. Другое дело, что диалога не состоялось, но не по его вине», - сказал Легойда.

Также он высказался по скандалу в украинских СМИ, связанному с отказом священником отпевать погибшего двухлетнего мальчика, крещеного в Киевском патриархате.

«Это, к великому сожалению, тот случай, когда людское горе и превратно истолкованная позиция Запорожской епархии Украинской Церкви были использовано для давления на Церковь», – отметил Легойда.

Также он отметил, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело, изучая деятельность священников Запорожской епархии УПЦ на предмет разжигания религиозной вражды.

«В этой логике абсурда можно любого представителя любой религии осудить за отказ «предоставить услуги» не члену твоей общины, например, осудить мусульман за отказ хоронить по исламскому похоронному обряду правоверных иудеев», – сказал Владимир Легойда.